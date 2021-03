Etapi võitnud Yates tõusis Kataloonias liidriks, Taaramäe 54.

28-aastane Yates edestas kolmapäevasel raske lõputõusuga etapil 13 sekundiga Colombia ratturit Jhoan Esteban Chavesi (Team BikeExchange) ning 19 sekundiga velotuuri kolmekordset võitjat, 40-aastast Alejandro Valverdet (Movistar).

Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) oli kolmapäeval 54., kaotades 6.06. Tanel Kangert (Team BikeExchange) kaotas 10.11 ja oli etapi kokkuvõttes 78.

Yates tõusis võiduga ka üldliidriks, tema edu meeskonnakaaslase Richie Porte'i ees on 45 sekundit. Senine liider Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step) langes kolmandaks ja kaotab britile 49 sekundit. Kangert on kokkuvõttes 54. (+11.28) ning Taaramäe 86. (+16.46).