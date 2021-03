Rootsi pealinnas Stockholmis peetavatel iluuisutamise maailmameistrivõistlustel on esimesena kavas naiste üksiksõit, kus jääle tuleb ka Eva-Lotta Kiibus. Lühikava otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 13.40. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Venekeelse kommentaariga ülekannet saab vaadata kanalilt ETV+.

Kiibus on eelviimases soojenduses, tulles jääle 33. võistlejana Eesti aja järgi kell 16.04. Algselt oli nimekirjas 39 sportlast, kuid Hongkongi võistleja Leung Yi Christy sai treeningul vigastada ega tule jääle.

18-aastasele Kiibusele on see karjääri teine MM, kaks aastat tagasi Jaapanis sai ta 22. koha. Mullu jäi MM koroonapandeemia tõttu ära.

MM-il jagatakse järgmise aasta taliolümpiamängude 30 kohast välja 24. Vabakavast pääsevad edasi lühikava esitama 24 paremat. Vabakava sõidetakse reede õhtul.

Eelmise MM-i medalivõitjaid Stockholmis stardis ei ole, küll aga on Venemaa uisuliidu lipu all võistlemas 2015. aasta maailmameister Jelizaveta Tuktamõševa. Suursoosikud on MM-debüüti tegevad noored venelannad 16-aastased Anna Štšerbakova ja Aleksandra Trussova, kel mõlemal vabakavas plaanis ka neljakordsed hüpped.

Venelannadele pakub konkurentsi 18-aastane jaapanlanna Rika Kihira, kes kodusel MM-il jäi esimesena medalita.

Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) eelvaates on välja toodud veel kuus uisutajat, kellel peaks silma peal hoidma, nende seas ka Kiibus. Veel soovitab isu pingsamalt jälgida belglanna Loena Hendrickxit, korealannasid Yelim Kimi ja Haein Leed ning šveitslannat Alexia Paganini ja ameeriklannat Karen Cheni.