Tapa esisnaiper Rail Agenil on karjääris vedanud väravavahtidega

"Päris nii pole see hooaeg läinud nagu tahtsime. Plusspoolele saame kindlasti kanda karikapronksi, väikseid võimalusi oli seal enamakski, aga Kehra oli poolfinaalis meist ikka parem. Balti liigas on punkte vähe, aga see-eest saime kaks väga magusat võitu leedukate üle," vaatas Ageni tagasi positiivsete saavutuste suunas.

Tapa šokeeris septembris kodusaalis Leedu meistrivõistluste liidrit Vilniuse VHC Šviesat ning kuu aega tagasi alistas Kaunase Granitas-Karysi. Meistriliigas aga saadi esimese kuue vooruga vaid kaks punkti, kui oldi üle Tallinnast. Tänaseks on 17 mänguga koduliigatabelis kolm võitu ja viik.

"Kindlasti oli meie eesmärk koht esinelikus ehk poolfinaalis, kuid see rong hakkas tagantjärele vaadates ära minema juba hooaja algul. Saime kaks kaotust Viljandilt, keda võinuks meie põhikonkurendiks pidada ja kui selliseid mänge ei võida, siis on raske. Kohati suudame üllatada, aga siis vajume ära," tunnistas Ageni meeskonna ebastabiilsust.

"Meiesuguse amatöörtiimi mureks on ka treenitus. Noored saavad Tapal koos harjutada, aga Tallinnas elavad ja töötavad pallurid – nagu minagi – liiga tihti sinna treeningutele ei jõua. Niimoodi kannatab koostöö ning kui lisandus mängujuht Marten Saare kaitseväkke ja Vahur Oolupi operatsioonile minek, siis läks raskeks," analüüsis 26-aastane vasakäär.

Ageni on Tapa käsipallikoolkonna kasvandik ning alustas juba kuue-aastaselt vanema venna Raiti jälgedes. "Tuleb välja, et 20 aastat juba selle alaga tegeletud. Algul treenis mind Mare Neps, siis pikalt Aron Jaanis ja esindusmeeskonna juures Elmu Koppelmann. Eks olen loobumistki kaalunud, aga käsipall on nii hinges ja lahti ei lase," sõnas Ageni.

Kooli lõpetades kolis Ageni pealinna ja liitus HC Viimsi/Tööriistamarketiga, kes toona pidevalt medalitele heitles. 2014/2015 tegi Ageni seni resultatiivseima hooaja, mängides pool aastat Tapa ja pool Viimsi eest ning lõpetas 180 väravaga. Tulemus andis väravaküttide pingereas Andris Celminši, Karl Toomi ja Ott Variku järel neljanda koha.

"Need mõned aastad Viimsi eest olid ehk minu karjääri põnevaim aeg. Meil oli väga tugev koosseis," hindas Ageni. 2014. aastal esindas ta ka Eesti U20 koondist, kui Austrias EM-finaalturniiril mängiti. Tiimikaaslasteks olid siis teiste seas tänased rahvuskoondislased Celminš, Henri Hiiend, Robin Oberg, Hendrik Varul ja Karl Roosna.

"Vigastused rikkusid hiljem mitmeks aastaks mu karjääri, sest tulid nii ristatisidemete-, õla- kui ka küünarliigesetraumad. Mullune poolelijäänud hooaeg andis võimaluse tervisemured selja taha jätta ja loobumismõttedki peast visata," lausus hetkel meistriliiga snaiprite tabelit 86 tabamusega juhtiv Ageni.

"See viimane on veidi üllatav. Endale kogu au ma siiski ei võta. Nurgamängijate roll ongi väravaid visata ja Tapa eest saan kiirrünnakuid lahendada Mikola Naumi supersöötudest. Väravavahtidega on mul karjääris vedanud, sest noorteklassis oli Kolkaga samas rollis Artur Oganezov ja Viimsis sujus koostöö Siim Patraeliga," kiitis Ageni söödumeistritest puurivahte.