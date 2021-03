Kanepi ja Davise mäng on kavas 1. väljaku kolmanda matšina, esimene kohtumine sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 17. Seega eeldatavasti pääsevad Kanepi ja Davis väljakule kella 20 paiku.

Enne mängu:

35-aastane Kanepi ja 27-aastane Davis ei ole varem omavahel mänginud. Davis on sel hooajal saanud kirja viis võitu ja viis kaotust, seejuures kõik enda võidud on ta saanud märtsis – kuu alguses jõudis ta Mehhikos Guadalajaras peetud turniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse ja seal veerandfinaali, eelmisel nädalal mängis ta Mehhikos Monterreys, kus jõudis teise ringi. Davise karjääri kõrgeim edetabelikoht on 26., sel positsioonil paiknes ta 2017. aastal.

Kanepi alustas aastat suurepäraselt, jõudes Austraalia lahtiste eelturniiril finaali, kus ta pidi tunnistama Elise Mertensi paremust. Seejuures teises ringis sai ta jagu tol hetkel tabelis seitsmendal real paiknenud Arina Sabalenkast. Austraalia lahtistel alistas Kanepi teises ringis tiitlikaitsja Sofia Kenini, kuid kolmandas ringis jäi ülimalt tasavägises mängus alla Donna Vekicile. Viimati mängis Kanepi Dubais, kus jõudis läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile, aga avaringis kaotas ameeriklanna Shelby Rogersile. Kanepil on sel hooajal kirjas kaheksa võitu ja kolm kaotust.

Kanepi ja Davise vahelise kohtumise võitja läheb teises ringis vastamisi 21. asetatud Kasahstani esindaja Jelena Rõbakinaga, kes oli avaringis vaba. 21-aastane Rõbakina paikneb maailma edetabelis 23. kohal, sel hooajal on ta saanud viis võitu – neist kolm kohe jaanuari alguses hooaja avaturniiril Abu Dhabis – ja viis kaotust.