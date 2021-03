Eesti rattur võitis Martinique'i saarel kolmanda temposõidu

Esimesel päeval oli GP-l kavas 16,5 kilomeetri pikkune meeskonnasõit ja teisel päeval 16 kilomeetri pikkune eraldistart.

"Võis arvata, et päris võidu peale me meeskonnasõidus ei sõida, kuid oluline oli võimalikult vähe aega kaotada, et kokkuvõttes kõrge koht vormistada. Kaotasime meeskonnasõidus võitjatele 25 sekundit ning paigutusime sellega edetabelis kolmandale kohale," kommenteeris Kivistik võidusõidu esimest päeva.

"Pühapäevasele eraldistardile vastu minnes uskusin, et 25 sekundit on heal päeval võimalik tagasi sõita küll, kuid ei survestanud end liigselt," jätkas Kivistik. "Proovisin hoopis teisi survestada. Startisin tagantpoolt neljandana, kolm tugevat sõitjat mind jälitamas. Teadsin, et konkurendid võrdlevad rajal minuga vaheaegu ning panin kohe raja esimeses kolmandikus tugeva tempo peale. Sellega küpsetasin ka ennast päris korralikult. Enne kolme kilomeetri pikkust lõputõusu käis peast mõte läbi, et äkki olen tempoga üle pannud, kuid pidasin tempo valikule siiski vastu."

"Lisaks oli kilomeeter enne lõppu viie tehnilise kurviga laskumine. Esimesse kurvi lendasin suure hooga sisse, peaaegu oleksin kontrolli kaotanud ja kurvi pikaks sõitnud, kuid suutsin siiski kurvi läbida. Adrenaliin tõusis, läbisin järgnevad neli kurvi vigadeta. Viimased 500 meetrit, mis möödusid tõusvas joones, pigistasin veel endast kõik välja, nii et pilt silme ees virvendas," meenutas Kivistik. "Üle joone jõudsin kiireima ajaga ning tuli ära oodata veel jälitavad konkurendid. Möödusid mõned minutid ning oli selge, et tegin võimsa sõidu ja võitsin nii eraldistardi kui ka kahe päeva kokkuvõttes. Jäin sooritustega väga rahule, vormistasin nö "kübratriki" ehk olen võitnud kolm järjestikust individuaalset temposõitu. Ootan ja loodan, et saame peatselt juba grupisõidus rattad joonele panna."

Kivistik pälvis kokkuvõttes esikoha koguajaga 43.41. Teiseks tulnud Steeven Risal kaotas talle 16 ja kolmanda koha pälvinud Cedric Eustache 24 sekundiga.

Järgmise stardi teeb Kivistik järgmisel nädalavahetusel võidusõidul Memorial Labejof.