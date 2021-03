Taaramäe: olen oodanud hetke, et saaksin tiimis kanda teistsugust rolli

"Olen sel hooajal juba päris palju võistelnud, kuid siiani pole jooksikute gruppi kuulunud. Kui ma kuulasin hommikul meeskonnaplaani lasta ühel ratturil eest ära sõita, siis tundsin, et täna on minu kord," rääkis sel hooajal juba 21 võistluspäeva teinud Taaramäe. "Olen oodanud, et saaksin kanda tiimis teistsugust rolli, seega sain oma eesmärgiga algust teha."

Taaramäe sõitis 178,4-kilomeetrisel etapil koos kolme kaaslasega eest, kui finišini jäi ligi 150 kilomeetrit. "Sain üsna ruttu aru, et peagrupp ei lase meid piisavalt kaugele, et võiksime võidu jagamisele mõtlema hakata. Seepärast proovisin mäefinišitele keskenduda," jätkas Taaramäe, kes esimese kolmest võitis. Seejärel jäi eestlane liidrite hulgast maha. "Kuna me olime ees vaid neljakesi, siis peab tänasest kiirelt ära taastuma. Homme on ees juba (18,5-kilomeetrine) temposõit."

Taaramäe vihjas, et võtab teisipäevase eraldistardist sõidu kergemalt, et siis veel jooksikute hulgas õnne proovida. "Laual on veel palju mäefinišipunkte, mida püüda. Või siis pääsen loodetavasti võidukasse juhtgruppi," lisas Taaramäe.

Kataloonia velotuur lõpeb pühapäeval. Lisaks Taaramäele on stardis ka hooaja esimest võistlust kaasa tegev Tanel Kangert.