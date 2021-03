Esimese mäefiniši võitnud Taaramäed edu ei saatnud, Kangert peagrupis

Sel hooajal juba 21 võistluspäeva jalgadesse kogunud Taaramäe põgenes peagrupist ligi 150 kilomeetrit enne finišit. Kaaslasteks belglane Sylvain Moniquet, hispaanlane Gotzon Martin ja eritrealane Natnael Berhane. Tossa de Mari ja Vidrerese vahefinišitest teenis eestlane mõlemal korral ühe punkti ja ühe preemiasekundi ning esimesest mäefinišist (2. kat tõus) suisa esikohapunktid.

Seejärel ootas rattureid ees 12,2-kilomeetrine 1. kategooria tõus, kus viimati 634 päeva tagasi võidutsenud Taaramäe koos Martiniga 64 km enne finišijoont maha jäi. Kui jooksikud olid kinni püütud, otsustas peagrupist 23 km enne lõppu õnne proovida hispaanlane Luis Leon Sanchez, kellega liitusid sakslane Lennard Kämna, taanlane Andreas Kron ja prantslane Remy Rochas.

Peagrupp neid enam kinni ei püüdnudki ja nii teenis esikoha Kron ajaga 4:20.15. Sanchez pidi leppima teise ja Rochas kolmanda kohaga. Grupifinišis oli parim Kangerti meeskonnakaaslane Dion Smith, kaotades võitjale 16 sekundiga. Sama palju jäi Konist maha ka Kangert, kes ületas lõpujoone peagrupi lõpus 74. positsioonil.

Mägedekuninga arvestuses viie punktiga neljandat kohta hoidev Taaramäe kaotas finišis parimatele kaheksa minuti ja 30 sekundiga ning sai 115. koha.

"Fantastiline. See on minu esimene World Touri kalendrisse kuuluv mitmepäevasõit ja mul õnnestus kohe võita," ütles Kron. "See on hullumeelne. Ma ei oskagi rohkem midagi öelda."

Tanel Kangert Autor/allikas: https://www.facebook.com/GreenEdgeCycling

Teisipäeval asub liidrisärgis võistlustulle Kron, kes tänu preemiasekunditele juhib Sanchezit nelja ja Rochast kuue sekundiga. Kangert on kokkuvõttes 74. ning Taaramäe tänu kahele preemiasekundile 87. kohal.

Teisipäeval sõidetakse Kataloonia velotuuril Banyolese tänavatel 18,5-kilomeetrine temposõit.