Kasatkina jõudis esimese naistennisistina sel hooajal teise turniirivõiduni

23-aastane Kasatkina on esimene venelanna, kes on Peterburi turniiri võitnud ning ühtlasi esimene venelanna, kes teinud kodumaa WTA turniiridel kuldse duubli – 2018. aastal võitis ta ka Moskva turniiri.

Peterburis sai Kasatkina finaalis 6:3, 2:1 eduseisus loobumisvõidu kaasmaalanna Margarita Gasparjanilt, keda segas seljavalu.

Veebruaris Austraalia lahtiste järel Phillip Islandi turniiri võitnud Kasatkina on sel hooajal saanud kirja 15 võitu ja neli kaotust. Tänu järjekordsele turniirivõidule tõusis ta maailma edetabelis 19 kohta ja paikneb nüüd 42. real. Gasparjan tegi 38-kohalise tõusu ja on nüüd maailma 88. reket.

2018. aasta sügisel edetabelis kümnendaks tõusnud Kasatkina ei suutnud järgnevatel aastatel edu korrata ja mullu oktoobris langes ta tabelis 75. positsioonile, aga nüüd on venelanna taas tõusuteel. Seejuures pole Kasatkina kunagi varem ühel hooajal mitu turniiri võitnud. "Mu treener ütles, et parim ravim on võitmine ja see on täiesti õige," rääkis Kasatkina, kuidas ta mõõnast välja tuli.

Mehhikos Monterrey peetud WTA turniiril teenis enda karjääri esimese turniirivõidu 18-aastane kanadalanna Leyla Fernandez, alistades finaalis 6:1, 6:4 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud šveitslanna Viktorija Golubici.

Fernandezele oli see karjääri teine WTA finaal, aasta tagasi pidi ta Mehhikos Acapulcos tunnistama kolmes setis Heather Watsoni paremust. Sel korral ei kaotanud Fernandez aga nädala jooksul settigi.

Maailma edetabelis tõusis Fernandez 16 kohta ja paikneb nüüd 72. real, Golubic kerkis 21 rida ja on nüüd 81. positsioonil.