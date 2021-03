Serviti eurosarjavastase liidriteks on Londoni olümpia hõbemedalistid

Servitist veerandfinaalseeria avamängus viie väravaga jagu saanud Ystadsi koosseisu kuulub kaks käsipallurit, kes võitsid Rootsi koondisega 2012. aasta Londoni olümpiamängudel hõbemedali praegu 41-aastane mängujuht Dalibor Doder ja 38-aastane paremsisemine Kim Andersson.

Neist viimane ehk Andersson oli laupäeval Põlvas kaalukas rollis, kui vedas oma koduklubi mängu Serviti vastu käima ja viskas ise kolm väravat.

"Esimese poolaja esimesed 15 minutit mängisime me väga hästi, aga siis tuli Põlva mängu tagasi ja mängis väga hästi. Olime pisut närvilised ja kukkusime ise lõksu, püüdes mängida pigem kiiresti kui peaga. Nii et kokkuvõttes olen ma väga rahul, et viie väravaga peale jäime," lausus Andersson ERR-ile.

Nimekad pallurid kinnitavad, et Rootsi kõrgliigaklubi Ystadsi eesmärk on tugevuselt kolmandas eurosarjas kahtlemata vaid esikoht. Vanemad mehed teavad hästi, milline on meeskonna "keemia" loomisel nende ülesanne.

"Minu ja ka Kimi roll siin meeskonnas on olla natuke nagu mentoriks noore mängujuhi Hallbäcki jaoks. Mina olengi natuke tema mentor. Ta on andekas, väga hea mängija, järgmisel hooajal läheb Taani mängima. Aga minul on siin meeskonnas jah natuke nagu isaroll. Päris lõbus.

"Ma olen käsipalli mänginud peaaegu sama kaua, kui mõned meeskonna poisid siin maa peal eksisteerinud on. Nii et ma olen ka juba kaunikesti vana, aga naudin endiselt käsipalli ja üritan endast parimat anda - nii platsil kui ka treeningutel, samuti ka varupingil istudes.

Eilses kohtumises Serviti vastu käis Ystadsi eest platsil ka vaid 17-aastane Kasper Palmar. Tegemist on pikaaegse Eesti koondislase, aastaid Rootsis elava Kaupo Palmari pojaga.

"Asi on nii, et mina mängisin ju veel tema isa Kaupo Palmariga koos. Tean seda poissi väiksest lapsest saadik. Ta on hea mängija, teda ootab särav tulevik, ta on nagu vasakukäeline Kim Andersson. Trenni on vaja teha, harjutada on vaja, õppida seda mängu mängima, siis usun, et temast tuleb hea käsipallur.

Tuleval laupäeval võõrustavad vastased Servitit 30 000 elanikuga Ystadis.