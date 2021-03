Kilp ja Mannima tulid maratonidistantsil Eesti meistriteks

Haanjas sadas hommikul lund ja viiekilomeetrilisel ringil peetud klassikamaraton kujunes seetõttu raskeks ning aeglaseks. Distantsi läbimiseks kulus parematel napilt alla kahe ja poole tunni.

Käesoleva hooaja Eesti parim murdmaasuusataja Marko Kilp alustas kõige kiiremini, aga otsustas seejärel jõudu veidi hoida. Nii juhtis poolel maal ehk 25 kilomeetri järel laskesuusataja Raido Ränkel.

Konkurentidest hiljem startinud ja nad rajal kinni püüdnud Ränkel edestas poolel maal Kilpi poole minuti ja Kaarel Kasper Kõrget ühe minutiga. Esikolmik oli teistest selgelt ees.

Alates 35. kilomeetrist hakkas Ränkelil raske ja oma hetke oodanud Kilp raputas konkurendid uuesti maha. Kümme kilomeetrit enne lõppu oli liidriks tõusnud juba Kilp, kes tuli finišisse 50 kilomeetri distantsi Eesti meistrina.

Kõrge suutis väsinud Ränkeli viimase kahe ringiga selgelt alistada ja võitis hõbeda. Kaotust Kilbile oli minut ja neli sekundit, aga edu Ränkeli ees minut ja 14 sekundit.

"Maraton hakkab, öeldakse et 40. kilomeetrist. Nii oligi. Kaarelil ja Raidol võib-olla läks natukene rohkem raskemaks kui minul, et see tõi võidu natukene kergemalt koju," kommenteeris Kilp.

Tänavusel hooajal oli see Marko Kilbi viimane võistlus. MM-il sai Kilp klassikasprindis 20. koha, Ruka MK-etapil, kus veerandfinaalis suusakepp katki läks, oli ta 27. Kilp jätkab olümpiahooajaks valmistumist koos treener Aivar Rehemaaga. Treeninggruppi kuulub ka Kõrge.

"Kaks sõitu hooajal, mida ma suutsin enda jaoks rahuldavalt teha. Kuigi üldine distantsi seisund või foon oli parem, tase oli keskmiselt kõrgem, aga sihukest midagi säravat, mis väga oleks eesti rahvale rahulolu pakkunud, ei olnud. Aga treenerivahetus ja ei saagi kohe medaleid puude otsast alla tuua."

Naiste 30 kilomeetri eraldistardist klassikasõidus tuli oodatult Eesti meistriks Tatjana Mannima. Juba poolel maal oli tema edu järgmiste ees üle kolme minuti. Finišis võitis Mannima teise koha saanud Teiloora Ojastet seitsme ja poole minutiga. Kolmas oli Aveli Uustalu.