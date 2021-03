Norra naised Tiril Eckhoff ja Marte Olsbu Röiseland on seejuures võidutsenud viimasel kuuel MK-etapil ning stardivad ka mass-stardist sõidus rajale numbritega vastavalt üks ja kaks. Kui MK-sarja üldarvestuses on Eckhoff triivinud 1139 punktiga teistest kaugele ette (Röiselandil on 963 ja Hanna Öbergil 824 punkti), siis väikese kristallgloobuse jagamisel tahavad sõna sekka öelda veel mitmed sportlased.

Prantslannal Julia Simonil on hetkel 181 punkti, Röiselandil 175, austerlannal Lisa Theresa Hauseril 171, Eckhoffil 170 ja sakslannal Franziska Preussil 167 silma. Viimati Pokljukas sõidetud ühisstardist sõidu võitis Hauser, kes krooniti ühtlasi ka maailmameistriks. Itaalias Anterselvas ja Saksamaal Oberhofis oli parim Simon. Hooaja esimese mass-stardist võistluse võitis Austrias Hochfilzenis Röiseland.

Ühtki eestlannat stardis ei ole.