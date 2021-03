Miss Valentine'i võimlemisturniir tänavu tavapärasel moel ei toimu

Algselt lükkasid Miss Valentine'i korraldajad tänavuse turniiri edasi juunisse, kuid nüüd on Mölderi sõnul sel aastal võimatu võistlust Tartus korraldada.

"Viirusolukord on Eestis kahjuks halvenenud ja lisaks on Tartu linnavalitsus otsustanud meie võistlusareeni [A. Le Coqi spordihoone - toim] aprillist augustini ajutiselt muuta vaktsineerimiskeskuseks. Sellest tulenevalt on korraldajad otsustanud, et sellel aastal ei toimu Tartu GP traditsioonilisel moel," kirjutas Mölder Miss Valentine'i sotsiaalmeedias.

"Et pandeemia ajal seda ilusat traditsiooni elus hoida, korraldame 17.-20. juunil siiski virtuaalse võimlemisturniiri. Osalema on oodatud kõik iluvõimlejad, edasise informatsiooni jaoks hoidke silma peal meie veebikanalitel. Püsige terved ja loodame, et kohtume 2022. aastal," lisas Mölder.