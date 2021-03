Musting Põlva ajaloolise mängu eel: kogenud mehed on 100 protsenti valmis

Esimese Eesti klubina eurosarjas kaheksa parema sekka pääsenud Serviti võõrustab veerandfinaali avamängus Rootsi klubi Ystadsi, kelle ridadesse kuulub kaks olümpiahõbedat. Põlva alustab seeriat ilma põlve vigastanud Andris Celminšita, pika pausi järel saab meeskonda aga aidata kogenud Henri Sillaste.

"Ma ise arvan, et võistkond on meil kogenud, siin on sees ülikogenud mehi. Selliseks väga vastutusrikkaks ja huvitavaks mänguks on need mehed kindlasti sada protsenti valmis," kinnitas ERR-ile Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Eesmärgiks võtame selle, et hakata esimestest minutitest nendega võrdselt minema. Tulemust on enne mängu ikkagi keeruline ennustada, reaalselt peame mõtlema sellele, et hakkame mängu käigus sihte seadma. Selge on see, et võitlus peab tulema tugev ja võidu nimel tuleb maksimum välja panna," lisas Musting.

Servitit võib laupäeval aidata teadmine, et Ystadsi põhiväravavahid maadlevad vigastusega.