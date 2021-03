Tanel Kangert teeb hooaja avastardi Kataloonias

Lisaks on stardis Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux), kellele on algav velotuur juba kolmas sama klassi velotuuridest sellel hooajal. Kataloonia velotuur on üks kolmest World Touri etapivõistlusest Hispaanias koos Vuelta a Espana ja Baskimaa tuuriga.

Kataloonia velotuuri mitmekülgne marsruut meelitab kohale mitmed rattamaailma tippsõitjad, näiteks tulevad starti neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome (Israel Start-Up Nation) ja kolmekordne Kataloonia velotuuri meister Alejandro Valverde (Movistar Team).

Möödunud aastal toimuma pidanud juubelivõistlus tuli Covid-19 pandeemia tõttu edasi lükata. Sajas velotuur algab Callelast, pakkudes mitmekülgset maastikku ning nii keskmiseid kui kõrgeid mäeetappe. Kaks etappi on mäefinišiga. Sel aastal on velotuuril taas kavas individuaalne ajasõit, mida ei toimunud viimased 14 korda.