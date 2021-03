TÄNA OTSE | Kas Eckhoff võidab seitsmenda sprindi järjest?

Täna kell 13.15 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-sarja etapilt Östersundis, kus kavas on naiste 7,5 km sprint.

Kokku läheb rajale 102 naist, teiste seas ka eestlannad Johanna Talihärm (number 29), Regina Oja (52), Kadri Lehtla (75) ja Susan Külm (91).

MK-sarja üldvõidu kindlustanud norralanna Tiril Eckhoff on võitnud neli võistlust järjest ja sprindis on ta seda suutnud lausa kuus korda järjest, sealhulgas Pokljuka maailmameistrivõistlustel. Täna stardib Eckhoff numbri all 55.

Kaks korda on sel hooajal sprindi võitnud veel rootslanna Hanna Öberg (1) ja ühe korra valgevenelanna Dzinara Alimbekava (3).