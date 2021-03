Anneli Ott: spordile mõeldud toetusmeede jaguneb nelja plokki

"Üks oluline plokk on eraomanikest spordiobjektide omanikud. Neile on mõeldud üks miljon, mis on kriisist tulenevate kahjude katteks. Me ei saa öelda, et need kompensatsioonid tulevad sajaprotsendilised, aga osaliseks hüvitamiseks on üks miljon planeeritud. Siit ei saa toetust ei riiklikud objektid ega kohalikud omavalitsused," selgitas Ott Vikerraadiole antud intervjuus.

"Siis on võistkondlikud sportmängude spordiklubid. Nende probleem on ju see, et kuna mängud toimuvad ilma pealtvaatajateta, siis jääb neil saamata eelarvesse planeeritud piletitulu. Neile on planeeritud 600 000 eurot."

"Päris uus toetusmeede on võlaõigusliku lepingu alusel töötavatele treeneritele. Selle mahuks on 400 000 eurot. 700 000 euro suurune toetusmeede on veel eraldi spordialaliitudele, kuna meil on praegu lubatud ainult saavutusspordi võistluste korraldamine koondise liikmetele ja kandidaatidele, siis alaliitudel jääb madalama taseme võistluste mittekorraldamisel saamata tulu, mis on planeeritud majanduskuludeks."

"Nende kõigi meetmete puhul tuleb arvestada, et neid hakatakse veel välja töötama. Praegune prognoos on selline, et püüame võimalikult kiiresti taotlusvoorud välja kuulutada. Esmalt oleneb see muidugi sellest, kuidas riigikogu seadust või lisaeelarvet menetleb. Loodame, et see toimub väga kiiresti ja siis võiksime aprilli keskel jõuda taotlusvoorude väljakuulutamiseni."

Oti sõnul võeti abipaketi koostamisel alguseks mullune kogemus, mida on kogemustele tuginedes täiustada.

"Nende summade kokkupanekul ja määramisel võtsime aluseks kevadise kogemuse. Näiteks võlaõiguslike lepingute alusel töötavate treenerite puhul kevadel ilmsiks tulnud pudelikaelad proovime praeguste meetmetega lahendada. Kevadine toetuspakett oli kindlasti abiks, aga oleme sellest kogemusest õppinud, oleme targemad ning oskame loodetavasti paremini sihistada neid toetuseid ja arvestada, millised on kriisist tulenenud vältimatud abivajadused, mida tuleks nende summade raames toetada."

Et spordivaldkonda on lisaraha oodata ka teisi kanaleid pidi, loodab kultuuriministeerium, et koostatud abipaketiga jõuab toetust võimalikult paljude abivajajateni.

"On veel olemas ka töötukassa palgatoetus ja ka omavalitsused said toetust. Ka on meil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ühine kuue miljoni euro suurune meede, kus on sees suured rahvusvahelised spordiüritused ja suurürituste hallid. Arvan, et ka sellest kuuest miljonist läheb osa spordivaldkonnale. Usun, et siit saab päris palju kaetud ja kui peaks tõesti tekkima väga kriitiline sihtgrupp, siis tuleb sellega tegeleda. Praeguse valiku juures aga loodame, et saame võimalikult paljudele toetust maksta ja et võimalikult paljud saavad sellest tuge."