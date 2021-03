Kasahstani tiim kutsub Nibalit enda juurde karjääri lõpetama

Astana-Premier Techi meeskonna spordidirektor Giuseppe Martinelli ütles, et ta tahab Vincenzo Nibalit karjääri viimaseks hooajaks enda tiimi. Praegu Trek-Segafredos sõitev 36-aastane itaallane on öelnud, et soovib karjääri lõpetada pärast tänavu toimuvat Tokyo olümpiat.

Nibali, kelle leping Trek-Segafredoga lõppeb käesoleva hooajaga, sõitis Astanas aastatel 2013-2016 ja siirdus seejärel Bahrain-Meridasse. "Kui mul avaneks võimalus Nibaliga leping sõlmida, siis kindlasti kasutaksin võimalust. Ta võiks meie klubis karjääri lõpetada. Ma siiani armastan teda. Nelja aasta jooksul, mil Nibali Astanad esindas, ei olnud meil kordagi eriarvamusi. Ta liitus meiega, kui oli tipptegija, kuid jõudsime alati ühisele arusaamisele," vahendab Spordipartner.ee Martinelli sõnu.

Nibalit seovad Astanaga head mälestused. Ta võitis sinisärkide koosseisus kahel korral Giro d'Italia ja korra Tour de France'i. Samas ringlevad jutud, et Nibali võib järgmiseks aastaks siirduda Ineos Grenadiersi, et just oma kogemusi edasi anda. Nibali agent Alex Carera kinnitas, et juhul, kui tema klient jätkab tippspordis, üritatakse esmalt Trek-Segafredoga kokkuleppele jõuda.