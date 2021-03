Lisaeelarvest toetatakse spordivaldkonda ligi 2,7 miljoni euroga

"Kultuuri- ja spordivaldkonna toetussumma lisaeelarves, ühtekokku 42 miljonit eurot, võimaldab sektoril ellu jääda," teatas kultuuriminister Anneli Ott. "Abipakett katab ka spordivaldkonnas väga erinevate vajadustega organisatsioone. Näiteks on väga tähtis, et me ei unusta institutsioonide kõrval inimest, treenerit, kellele ei kohaldu Töötukassa toetusmeetmed," rääkis minister.

Kultuuriministeerium peab abimeetmeid luues silmas kulusid, mille katmiseks mõeldud sissetulekuid polnud koroonakriisi ja valdkonna sulgemise tõttu enam võimalik teenida. Spordivaldkonna toetuste kogueelarvest, 2,7 miljonist eurost suunatakse 1 miljon spordiregistrisse kantud eraspordiobjektide valdajate toetuseks, et spordiobjekte saaks taas avada ja jätkata neis tegevust piirangute lõppemise järel. Ka on eraldi meetmed ette nähtud sportmängude alaliitudele ja meistriliiga klubidele ligi 700 000 euro ulatuses. Kuna koroonapiirangud võimaldavad läbi viia üksnes saavutusspordi võistlusi koondise liikmetele ja kandidaatidele, siis jääb spordialaliitudel madalama taseme võistluste ärajäämise tõttu saamata oluline osa tulust. Selle tasandamiseks mõeldud taotlusvooru maht on 600 000 eurot. Toetusmeede 400 000 euro ulatuses on ette nähtud ka võlaõiguslepingute alusel töötavatele treeneritele ja juhendajatele, sest neile ei kohaldu Töötukassa toetusmeetmed.

Eraldi kuue miljoni euro suurune riskifond on mõeldud rahvusvaheliste kultuuri- ja spordiürituste heaks. See on mõeldud toestama piirangute tõttu ära jäänud olulise majandusliku mõjuga suursündmusi, mille kulud on tulnud kanda sõltumata piirangutest.