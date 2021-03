Liiklusõnnetus jättis NBA kultustsentri halvatuks

Korvpalliliiga NBA meeskond Dallas Mavericks teatas kolmapäeval, et nende endine mängija Shawn Bradley on liiklusõnnetuse tagajärjel jäänud halvatuks.

Mavericksi sõnul sõitis 229-sentimeetrine Bradley 20. jaanuaril Utah's oma kodu lähistel jalgrattaga, kui talle sõitis tagant otsa auto. Kokkupõrge tekitas endisele keskmängijale raske selgroovigastuse, mis nõudis operatsiooni ning viimased kaheksa nädalat on alakehast halvatud Bradley veetnud haiglas.

Pühendunud mormoonina veetis Bradley Brigham Youngi ülikooli kuuludes kaks aastat Austraalias misjonitööl, mille järel valiti 1993. aasta NBA draft'is Philadelphia poolt teisena. "Tema tugevat usku testitakse nüüd kurnava füüsilise teraapiaga ning halvatusega seotud väljakutsetega. Arstid on talle öelnud, et tema teekond taastumiseni on pikk ja keeruline, ehk isegi keerulisem, kui profikorvpallis nõutud füüsilised väljakutsed," vahendas Mavericks.

48-aastane Bradley mängis karjääri esimesed aastad Philadelphias ja New Jerseys, kuid vahetati hooajal 1996/97 Dallasesse, kus ta mängis karjääri lõpuni 2005. aastal. Bradley on üks 21 mängijast, kes on NBA-s karjääri jooksul kogunud enam kui 2000 viskeblokeeringut (2119), Dallase eest on rohkem suutnud vaid Dirk Nowitzki. Pika kasvu tõttu oli Bradley NBA-aastatel Dallase kultuskangelaseks, kes osales nii korvpallifilmis "Kosmiline kossumatš" kui näiteks telesarjas "Walker, Texase korravalvur".

"Shawn on alati olnud sihikindel ja näidanud üles tugevat võitlusvaimu. Soovime talle taastumisel ainult parimat. Ta jääb alatiseks Mavericksi pere liikmeks," lisas Dallase omanik Mark Cuban.