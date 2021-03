Inglismaa jalgpalliliit palus väärkohtlemise ohvriks langenutelt vabandust

2016. aasta novembris avaldas endine jalgpallur Andy Woodward, et langes Crewe Alexandra noortesüsteemi kuuludes seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. Lühikese aja jooksul tulid avalikkuse ette teisedki teismeeas ohvriks langenud mehed, kaasa arvatud endine Tottenhami ja Inglismaa jalgpallikoondise mängija Paul Stewart.

Koostöös Inglismaa jalgpalliliiduga seadis heategevuslik organisatsioon NSPCC väärkoheldutele oma kogemustest rääkimiseks üles telefoniliini, millele tehti esimese nädala jooksul enam kui 860 kõnet. Aasta lõpus käivitas FA sõltumatu uurimise, mille käigus küsiti kõigilt Inglismaa ning Walesi profi- ja amatöörklubidelt informatsiooni vahemikus 1970-2005 toimuda võinud võimalike väärkohtlemisjuhtude kohta.

Kolmapäeval avaldatud enam kui 700-leheküljelises raportis toonitati, et Inglismaa jalgpalliliit oleks laste kaitsmiseks pidanud rohkem tegema.

Sheldoni raporti põhipunktid:

Vahemikus 1995. aasta suvest 2000. aasta maini, mil Suurbritannias mõisteti süüdi mitmed kõrge profiiliga seksuaalkurjategijad, oleks FA pidanud laste kaitsmiseks rohkem tegema

FA ei rakendanud piisavaid lastekaitsemeetmeid ja selle perioodi jooksul ei teinud FA piisavalt, et lapsi kaitsta. Lastekaitse ei olnud siis FA prioriteediks

Isegi pärast 2000. aasta maid, mil FA käivitas põhjaliku lastekaitseprogrammi, tegi jalgpalliliit ikkagi mitmeid vigu

FA ei rakendanud kahele kõige kurikuulsamale väärkohtlejale - Barry Bennellile ja Bob Higginsile - jalgpallikeeldu

Kahtluse all oli vähemalt 240 ja ohvriteks vähemalt 692 inimest, kuigi tegelikud numbrid on tõenäoliselt palju suuremad

Kui klubisid seksuaalsest väärkohtlemisest teavitati, olid vastused harva kompetentsed või piisavad

Väärkohtlemine jalgpallis ei olnud siiski tavapäraseks, suurem osa noori sai jalgpallis tegutseda ohutult ning ei ole tõendeid, nagu oleks toona eksisteerinud nn pedofiiliavõrgustik

Inglismaa jalgpalliliidu tegevjuht Mark Bullingham palus raporti avalikustamise järel ohvritelt vabandust. "Ükski laps ei tohiks iial läbi elada teiega juhtunud väärkohtlemist. See oli kohutav ja on äärmiselt kahetsusttekitav, et jalgpall ei võimaldanud teile toona piisavalt kaitset," sõnas Bullingham.

"Käesolev raport on äärmiselt tähtis dokument, mille valmimise muutsid võimalikuks vaprad ohvrid," lisas ta.