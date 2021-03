Suri "Nürburgringi kuninganna" Sabine Schmitz

"Nürburgring on kaotanud oma ajaloo kuulsaima naissõitja, kes lahkus pärast pikaaegset haigust kaugelt liiga vara," kirjutas tuntud ringrada sotsiaalmeedias. Mullu suvel avaldas Schmitz, et on alates 2017. aastast võidelnud vähiga.

Sakslanna võitis 1996. aastal koos Johannes Scheidi ja Hans Widmanniga Nürburgringi 24 tunni sõidu ning kordas saavutust järgmisel aastal Scheidi, Hans-Jürgen Tiemanni ja Peter Zakowskiga.

Hiljem kogus Schmitz populaarsust "maailma kiireima taksosõitjana", kui sõidutas rajal tavainimesi ja tuntud telenägusid. Tema enda sõnul läbis ta Nürburgringi vähemalt 20 000 korral. Aastast 2015 oli ta autosaate "Top Gear" saatejuhiks.

Pioneer, champion, Queen of the Nurburgring



Sabine Schmitz was a unique, much-loved and cherished member of our sport's family, and a force of nature for inspiring a new generation of motorsport enthusiasts



Our thoughts are with her family and friends at this sad time pic.twitter.com/nwrLyZvXla