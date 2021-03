Loeb loobus kauaaegse kaardilugeja Daniel Elena abist

Eelmisel hooajal WRC sarjast tagasitõmbunud Loebi uueks peaeesmärgiks sai edu Dakari rallil, kuid tänavune võistlus Prodrive'i meeskonnas läks aia taha ja lõppes katkestamisega.

"Pärast viit ühist Dakari rallit - ja pärast läbirääkimisi tiimiga - jõudsime järeldusele, et ehk oleks hea katsetada midagi uut," kirjutas prantslane ühismeedias.

"See teadmine, et järgmist rallit ei alusta me koos, ei tule südamevaluta. See polnud kerge otsus ja ei olnud lihtne pärast 23 aastat seda telefonikõnet teha, aga mul pole mingit kahtlust sinu võimetes sellest välja tulla."

"Meil tuleb võimalus taas oma kirge ühiselt jagada ja vaadata tagasi suurepärastele momentidele," lisas Loeb, kelle sõnul ei lõpeta otsus tema sõprust Elenaga.

Esimest korda 1998. aastal koos Prantsusmaa kohalikul rallil koos sõitnud Elena tulid perioodil 2004-2012 üheksa korda järjest autoralli maailmameistriks.