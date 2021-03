Vene suusamehe esimest medalit saatis traagiline noot

27-aastane Maltsev võitis karjääri esimese tiitlivõistluste medali, kuid sel hetkel ta ei teadnud, et päev varem olid vaid 20-minutilise vahega surnud tema vanaema ja lähedane perekonnasõber.

"Ma olin pärast võistlust üllatunud. See oli imelik, et keegi kodustest ei helistanud," lausus Maltsev intervjuus väljaandele Sport-Ekspress. "Ma arvasin, et hotellis oli kehv ühendus."

Hiljem selgus muidugi karm tõde. "Vanemad helistasid ja rääkisid kõik ära. See oli emotsionaalselt raske. Mul olid pärast medalit suured emotsioonid ja siis tulid sellised uudised..."

Maltsev sõitis Venemaa teatenelikus kolmandat vahetust ja andis vahetuse ankrumees Aleksandr Bolšunovile üle viiendana, kes kergitas koondise teiseks. Lisaks teatesõidule osales Maltsev MM-il ka 15 km eraldistardist vabatehnikasõidus, kus tuli viiendaks.