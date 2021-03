Käsipalli meistriliiga: Tallinn võõrustab platsile naasvat Kehrat

Pärast paarinädalast pausi jätkub käsipalli meeste meistriliiga. Kolmapäeval on võistlustules neli meeskonda, kui SK Tapa/N.R. Energy võõrustab Põlva Servitit ning Tallinn võtab Kalevi spordihallis vastu HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi.

Liigatabelis hetkel vastavalt kolmandal ja neljandal astmel paikneva Tallinna ja Kehra jaoks on tegu üliolulise kohtumisega. Mõlemal meeskonnal on hetkel 17 punkti ning pealinlased seisavad kõrgemal vaid tänu viieväravalisele paremusele väravate vahe osas. Teisel kohal asuv Viljandi HC on kahe punktiga eespool, aga pidanud ka kaks mängu rohkem.

Tallinn ja Kehra kohtuvad tänavu juba kuuendat korda. Kui mõlemas karikamängus oli parem Kehra, siis meistriliigas pole Tallinn kaotanud – kahe võidu kõrval on jaanuarikuine 26:26 viik. Viimati kohtuti 10. veebruaril, kui Tallinn võitis võõrsil 29:27. See ongi vahepeal koroonaviiruse küüsi sattunud kehralaste viimane võistlusmäng.

"Päris uskumatu aeg on olnud, aga eks probleeme ole kõigil ja kõikjal. Meil nakatusid lisaks minule viis mängijat ja loogiline, et üle kuu aja pole korralikku treeningtööd teha saanud. Eile oli esimene kord, kui kõik mehed olid trennis," tunnistas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Mäng Tallinnaga ilmus kalendrisse üleöö, aga püüame valmis olla. Eks ta hüpe tundmatusse saab olema, aga peame targalt mängima. Füüsiline valmisolek kindlasti kannatab, teisest küljest võime jällegi vaimselt puhanud olla. Tallinn on viimasel ajal kõvasti juurde pannud, ent loomulikult läheme võitlema," kinnitas Raudsepp.

"Algupäraselt valmistusime ju Viljandi-mänguks, aga tänapäeval oleme juba valmis kiireteks muutusteks. Õnneks on meil kõik mehed terved ja erinevalt Kehrast on ka mängupraktikat olnud. Tähtis omavaheline kohtumine, kuid võitluses poolfinaali paigutuste nimel on kõik mängud tähtsad," sõnas Tallinna peatreener Risto Lepp.

Täiseduga Serviti on põhiturniiri võidu juba kindlustanud ning Tapa minetanud võimaluse nelja parema sekka ja poolfinaali jõuda. Kõigis kolmes vastasseisus, mis tänavu peetud, on Tapa aga liidrile kõvasti vastu hakanud. Serviti võidud tulid kahel puhul nelja- ja korra viieväravalisena. Viimati veebruari algul kaotas Tapa võõrsil 21:25.

Meistriliiga kolmapäeval, 17. märtsil:

19.00 Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

19.00 SK Tapa/N.R. Energy – Põlva Serviti