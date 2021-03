Eestlanna võitis Brasiilia jiu-jitsus kõige kiuste Moskva etapil kuldmedali

Vaht võistles kategoorias -55 kg. Nii pühapäeval toimunud poolfinaalis kui finaalis lõpetas Vaht mõlemad matšid alistusega. Poolfinaali võiduks läks aega napid 39 sekundit, Vaht alistas vastase sirge käelukuga.

Finaalmatš 23-aastase Kasahstani esinumbri Moldir Mekenbajeva vastu kestis kauem, kuid neljandal minutil õnnestus Vahtil tuua koju võit (kraekägistus seljast), kusjuures Vaht juhtis selleks hetkeks ka punktidega 9:5.

Võit on seda suurem, et treenimine on Vahtil olnud koroonapandeemia tingimustes keeruline: trenni on ta teha saanud vaid koondislastega. Luhtus ka läinudaastane treeningplaan, mis nägi ette välismaa naistega treenimist.

Samuti valmistas ohtralt peavalu viisa hankimine. See õnnestus saada alles vahetult enne võistlusi, sõna otseses mõttes viimasel hetkel. "Võistlusnärv oli veidike sees, aga seda leevendas teadmine, et tegu on minu suuruses neidudega. Eestis olen olude sunnil trenni teinud vaid endast väga paljude suuremate meestega," kirjeldas Vaht. "Finaalis tegin küll mõne vea, kuid kui võtsin vastase selja, teadsin, et matš on tema jaoks läbi. Sealt tuli lõpetus lihtsalt."

Vahti treener Priit Mihkelson sõnas, et eestlanna tegi hea soorituse. "Võit kõrgel tasemel mustast vööst finaalivastase üle räägib Liisi tasemest väga palju. Kokkuvõttes oli see hea soojendus võistlushooajaks – kui pikk või lühike see ka olema ei saa," ütles Mihkelson.

Liisi Vaht treenib Eesti suuremas Brasiilia jiu-jitsu klubis 3D Treening.