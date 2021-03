Ümber Viljandi järve jooks tuleb taas kesksuvel

"Praegusele olukorrale otsa vaadates, ei näe me võimalust, et 1. mail saaks mitme tuhande osalejaga jooksu korraldada," selgitas suurjooksu ümber Viljandi järve korraldustoimkonna juht Mati Jürisson. Jooksu selle aasta juhendis informeeriti registreerijaid kohe, et võistlusel on tänavu kaks tõenäolist toimumispäeva. Parimal juhul lootsid korraldajad jooksu läbi viia 1. mail, kuid teise kuupäevana pakkusid korraldajad välja 1. augusti.

14. märtsiks oli ümber Viljandi järve jooksule või kepikõnnile pannud end kirja 979 osalejat. "Sarnaselt eelmisele aastale peame valmis olema selleks, et me ei saa kõiki osalejaid korraga teele saata ning peame ka ojooksjate ja kepikõndijate arvu piirama," rääkis Mati Jürisson. Seetõttu seatakse sarnaselt mullusele ka tänavu võistlejate arvule piirang ning registreeruda saavad esialgu 2000 osalejat.

Jürisson kinnitas, et juhul kui koroonaviiruse levikule suudetakse piir panna ning suve teisel poolel osalejate arvule valitsuse või Terviseameti poolt piiranguid ei seata, siis jätkatakse registeerimisega ning suurendatakse ka starti pääsevate osalejate arvu. Juhul kui jooksjate arvu suurendada ei saa, tuleb augustis kindlasti virtuaaljooks, kus iga osaleja saab joosta ümber Viljandi järve endale sobival ajal. Lastejooksude osas langetatakse otsused suve jooksul.

Suurjooks ümber Viljandi järve on Eesti pikima traditsiooniga järjepidevalt peetav rahvaspordivõistlus. Esimest korda peeti seda võistlust 1928. aasta suvel, siis tekkis kahe aasta pikkune paus ning alates 1931. aastast on ümber Viljandi järve joostud igal aastal, vahele pole jäänud ka teise maailmasõja aastad.

Jooksu raja valik on vaba, ainsaks nõudeks on, et jooksja peab distantsil läbi Orika ja Kösti silla. Jooksu pikkus on ligi 12 kilomeetrit. Enne koroonaviiruse leviku algust oli Viljandis kevaditi ligi 4000 startijat. Mullu pidid korraldajad osalejate hulka kärpima ning jooksjad ja kepikõndijad jagama kahte starti. Koos virtuaaljooksuga oli võistlusel 1520 lõpetajat.