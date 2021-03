Eesti rattur saavutas Prantsusmaal neljanda koha

"Ilm oli tuuline ja see mõjutas sõidu käiku isegi rohkem kui tõusud. Tuultele avatud lõike oli rajal päris palju. Üritasin kohe stardist olla pundi ees ja küljetuule lõikudel pundi esiotsas püsida ning tööd teha. Põhimõtteliselt nägi terve sõit välja nii, et iga pikem küljetuule lõik sõitsime pundi ees karusselli ja nii jäi mehi iga lõigu ning tõusuga pundist aina vähemaks," kommenteeris Kiskonen, kes on selle hooaja kuuest sõidust lõpetanud viiel korral esikümnes.

"Viimasele ringile minnes oli esipunti jäänud 180 mehest vaid umbes 30. Kui viimasel ringil literdama hakati, siis mina rünnakutega väga kaasa ei läinud. Tundsin, et pundiga finišissse jõudes oleks mul paremad võimalused tulemust teha, kui üritada eest ära sõita. Seepärast üritasin pigem tööd teha ja sellega ka motiveerida teisi seda tegema. Kui aga 2 km enne lõppu võitja ründas, siis me enam üksmeelt ei leidnud, et teda kinni püüda ja pidime leppima tõsiasjaga, et sõidame teise koha peale. Finiš õnnestus keskpäraselt, tulin üle joone pundi kolmandana, mis andis lõpuprotokollis neljanda koha."

Võidusõidu esikoha sai prantslane Alan Jousseaume, teine oli samuti prantslane Sandy Dujardin ja kolmas austraallane Harrison Bailey.