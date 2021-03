Käsipallikoondise peatreener konkurendi võidust: keskendume oma tegemistele

EM-valikturniiri 2. alagrupis on kõigil meeskondadel peetud neli mängu ja ees veel kaks. Saksamaa juhib täisedu kaheksa punktiga, bosnialastel on neli ning Eestil ja Austrial kaks silma. Meie koondisel seisab ees kodumäng Austriaga ja võõrsil kohtumine Saksamaaga. Bosnia ja Hertsegoviinal jääb mängida kodus Saksamaa ja võõrsil Austria vastu.

Alagrupiseis on intrigeeriv, sest eeldades, et suursoosik Saksamaa võidab mõlemad kohtumised, Eesti alistab Austria ning viimane omakorda Bosnia ja Hertsegoviina, lõpetab kolm meeskonda nelja punktiga. Siis saab määravaks omavaheliste mängude väravate vahe. Eesti on bosnialaste vastu ühe väravaga plussis ning kaotas võõrsil Austriale 28:31.

Valikturniirilt edeneb 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile 20 meeskonda – kaheksa alagrupi kaks paremat ning lisaks neli edukamat kolmanda koha saavutanud koondist. Kaks korraldajamaad ning eelmise EM-i kaks esimest ehk Hispaania ja Horvaatia said otsepääsme.

"Vaatasin viimast mängu ning nagu meie ja Bosnia vastasseisude puhul, oli tegemist kahe võrdse meeskonnaga. Bosnialastel tegi väravavaht häid tõrjeid ja rünnakul oli õnne, aga vabalt võinuks mäng ka Austria kasuks kalduda. Tabeliseisule mõeldes oli kindlasti hea, et nad viiki ei mänginud," arvas Eesti rahvusmeeskonna peatreener Thomas Sivertsson.

"Ei tasu liigselt tabelisse piiluda, vaid keskenduda oma tegemistele. Meie esmane ülesanne on ise järjekordne samm arengus teha ja esineda võimalikult hästi Austria vastu. Siis vaatame edasi, kuid muidugi on igal juhul Bosnial ja Austrial viimasel mängupäeval teada, millist tulemust või kui suurt väravatevahet vaja," hindas 56-aastane rootslane.

Eesti koondis jättis eelmisele nädalale planeeritud treeninglaagri koroonaviiruse ohus ära. "Sellest oli kahju, tahtsime noorematele koduliigapalluritele ka võimaluse anda. Aga praeguses olukorras oli otsus siiski mõistlik ning vaatame tulevikku – loodetavasti olukord paraneb ja saame aprillis kokku parima võimaliku koosseisu," sõnas Sivertsson.

Lisaks EM-valikmängudele toimusid eelmisel nädalal ka suvise Tokyo olümpia kvalifikatsioonimängud. Varem olid pääsme olümpiamängudel osaleva tosina meeskonna hulgas kindlustanud Jaapan, Taani, Argentina, Bahrein, Hispaania ja Egiptus. Kolmelt valikturniirilt lisandusid Norra, Brasiilia, Prantsusmaa, Portugal, Rootsi ja Saksamaa.