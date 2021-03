Mantova krossirajal toimus pühapäeval Itaalia lahtiste motokrossimeistrivõistluste viimane etapp. MM-karjääri lõpetanud Tanel Leok (Husqvarna) näitas, et on endiselt väga heas vormis, teenides MX1 klassis tugevas konkurentsis viienda koha.

MX1 klassi kvalifikatsioonis seitsmendat ringiaega näidanud Tanel Leok tegi sõidus hea stardi ja esimeste ringide järel tõusis ta koguni neljandale kohale. Selja taga oli eestlasel Beta tehasemeeskonna sõitja Jeremy van Horebeek (Belgia), kes peagi ka Leokist mööda pääses. Vaatamata vähesele treeningule suutis Leok terve sõidu jooksul head tempot hoida ning viimastel ringidel püüdis ta kinni neljandal kohal sõitnud Alessandro Lupino (Itaalia, KTM).

Möödasõitu siiski eestlane enam üritada ei jõudnud ja finišisse jõudis ta viiendana. Stardi järel läks liidriks Ivo Montichelli (Itaalia, Kawasaki), kuid varsti möödus temast meeskonnakaaslane Romain Febvre (Prantsusmaa, Kwasaki), kes sõidu lõpuks ka võitis. Teiseks tõusis van Horebeek ja kolmas oli Montichelli. Avaringi järel esikahekümne piiril olnud Andero Lusbo (Husqvarna) lõpetas sõidu 14 .kohal ja Indrek Mägi (Kawasaki) 19. kohal.

Sarja kokkuvõttes tuli Itaalia meistriks 235 punktiga Febvre, teise koha teenis 220 punktiga Glenn Coldenhoff (Holland, Yamaha) ja kolmanda koha 220 punktiga van Horebeek. Ainult viimasel etapil osalenud Tanel Leok oli 60 punktiga viieteistkümnes.

MX2 klassis läks viimasele etapile liidrina vastu Nicholas Lapucci (Itaalia, Fantic). Ajasõidus kolmandat aega näidanud Lapucci võttis stardivõidu oma kahetaktilisel tsiklil ning rohkem konkurendid teda rajal väga ei näinudki: itaallane tegi kohe teistega vahe sisse ning võttis lõpuks kindla sõiduvõidu.

Stardi järel asus teisele kohale Mattia Guadagnini (Itaalia, KTM), kuid esimese ringi lõpus suretas ta ratta välja ning langes rivi lõppu. Lõpuks suutis ta sealt 13. kohale tõusta. Teisena tuli finišisse ajasõidu kiireim Roan van de Moosdijk (Hollanda, Kawasaki) ja kolmandana Ramon Savioli (Itaalia, Husqvarna). Ainus Eesti sõitja Martin Michelis (KTM) oli stardi järel viimaste seas ja sõidu lõpuks suutis ta sealt 22. kohale tõusta.

MX2 klassi Itaalia meistriks krooniti 340 punktiga Lapucci, teise koha sai 200 punktiga Tim Edberg (Rootsi, Yamaha) ja kolmanda koha 175 punktiga pühapäevaselt etapilt eemale jäänud Jago Geerts (Belgia, Yamaha). Martin Michelis oli 19 punktiga 44-s.

Päeva lõpetas superfinaal, kus starti pääsesid MX1 ja MX2 klasside 20 parimat. Kuna MX2 klassi sõitjad said enne stardikohta valida, siis ei olnud Leoki stardikoht sõiduks just kõige parem ja see andis ka sõidu alguses tunda. Leok jäi päris rivi lõppu ja teda ootas ees kõva töö, et kohti parandada. Head kiirust näidates hakkaski Leok tõusma ning lõpetas sõidu 13. kohal. MX1 klassi meestest oli ta seitsmes.

Stardi järel asus sõitu juhtima Febvre, talle järgnesid Lapucci ja Prado. Esikolmik liikus kohe teistel eest ära, sõidu alguses oli eriti kiire Lapucci, kes üritas koguni liidriks tõusta. Peagi ta siiski väsis, Prado tõusis teiseks ja püüdis kinni kohe ka Febvre. Möödasõitu üritades hispaanlane aga kukkus, sai ka vigastada ja sõit oli tema jaoks lõppenud. Febvre võttis lõpuks kindla võidu, van Horebeek tõusis lõpuks teiseks ja Montichelli kolmandaks. Lusbo lõpetas sõidu 24. kohal ja Mägi 28. kohal.