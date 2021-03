Eesti koondislaste koduklubi kukkus Rootsis esiliigasse

Eelmisel nädalal olid paljude riikide kodused meistrivõistlused rahvuskoondise mängude tõttu pausil, aga Rootsi esiliigas kindlustasid Hendrik Varul ja Hammarby IF kaks vooru enne lõppu kõrgliigasse tõusu. Nädal varem sai selgeks, et vastupidise teekonna peab ette võtma Karl Toomi ja Armi Pärdi koduklubi HK Varberg.

Hammarby IF oli esmalt kodus 39:29 (20:13) üle Vinslövs HK-st ning alistas siis võõrsil HIF Karlskrona 32:24 (14:13). Varul sai esimeses kohtumises kirja ühe värava. Hammarby on 24 mänguga kogunud 21 võitu, ühe viigi, kaks kaotust ja 43 punkti ning ehkki lähimal jälitajal Kungälvs HK-l on kohtumine varuks, muutus liider püüdmatuks.

Liigavõitja Varul: olen ülimalt rahul, et Rootsi mängima tulin

"Hammarby tõusmine tagasi kõrgliigasse oli klubi ajalugu ja fännibaasi arvestades suur eesmärk ja on ka loogiline, et Stockholm väärib kõrgemal tasemel mängivat meeskonda. Kahju, et eelmine aasta see koroonaviiruse tõttu ei juhtunud, aga samas aitas see luua veel parema tiimi kõrgliigas mängimiseks," sõnas Varul.

"Isiklikust seisukohast olen ülimalt rahul, et tegin kaks aastat tagasi otsuse Rootsi siirduda. Sain korraliku kogemustepagasi ja arenesin nii käsipalluri kui ka inimesena. Samuti lisandus palju tutvusi ja häid sõpru, kellega tulevikus teed veel kindlasti ristuvad," rõõmustas 25-aastane Eesti koondise joonemängija.

"Mänguliselt oli esimene aasta mul parem, sest sain rohkem mänguaega. Lisaks aitasid debüüthooajale kaasa ka fännid – kui saad ikka pidevalt mängida tuhande pealtvaataja ees, kelle laulujupp kordagi ei vaiki, siis see on igale sportlasele suur asi. Liigavõit pani tänavusele hooajale kena krooni, aga mänguaja vähenemine oli negatiivne pool," lisas Varul.

Hammarby tegi Põlva käsipalli kasvandikule lepingupakkumise ka kõrgliigahooajaks, kuid Varul otsustas koju naasta. "Tingimused polnud päris sobivad ja tegin otsuse kaheaastane projekt lõppenuks kuulutada. Töö ja muu elu osas on plaanid paigas, käsipalli osas veel mitte," jättis Varul mängijatuleviku osas otsad lahti.

Eesti parim käsipallur sai Rootsi-hooajast soovitu

Rootsi meistriliigas langesid Karl Toom ja Armi Pärt koos HK Varbergiga viimases voorus nii-öelda joone alla ning pidid kõrgema seltskonnaga hüvasti jätma. "Väga kurb lõpp hooajale. Meil olid kindlasti võimalused liigasse püsimajäämiseks. Võitsime mitmeid tippklubisid, aga just tabelilõpu tiimide vastu ei saanud punkte," põhjendas Toom.

"Ise jään esimese Rootsi-hooajaga kindlasti rahule. Tulin siia mänguaja järele ja seda sain praktiliselt igas kohtumises 60 minutit. Saksamaa-aastad olid kindlasti taktikalise poole pealt õpetlikud, kuid minuteid nappis," sõnas Rootsi meistriliiga põhiturniiri snaiprite tabelis 128 väravaga esikümnesse mahtunud Toom.

Mullu esmakordselt Eesti parimaks käsipalluriks valitud Toomi tulevik on praegu lahtine, värskelt Varbergis hooaja lõpetanuna võttis Viljandi HC kasvandik mõtlemisaja. Klubikaaslane Pärt sõlmis Varbergiga kaheaastase lepingu, aga tal on õigus liigast väljalangemise puhul see lõpetada. Eesti koondise joonemängija pole otsust veel teinud.