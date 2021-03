Üle pika aja kogunenud koondise peatreener: olen positiivselt üllatunud

Eesti naiste koondis toimetas viimati tõsisemalt üle kolme aasta tagasi, mil Martin Noodla juhendamisel mängiti kaks kohtumist Soomega. Põhjanaabritele jäädi toona Tallinnas 20:29 ja 27:33 alla.

"Pigem olen positiivselt üllatunud," tunnistas ERR-ile naiste koondise peatreener Taavi Tibar. "Kui vaatan naiste meistriliigat, siis see pilt on kohati väga erineva tasemega. Kui parimad tüdrukud kokku panna, olen positiivselt üllatunud. Usun, et me ei ole oma eesmärgist võib-olla nii kaugel, kui mingi hetk kartsin."

Ainsa välisklubi pallurina kuulub koondisesse Alina Molkova, ülejäänud mängijad on Eesti liiga neljast klubist. "Vanemast koosseisust on väga vähesed kohal," tõdes koondislane Kim Ly Hoang. "Noorem põlvkond on peale tulnud, see annab palju juurde, kasvõi füüsise puhul."

"Meil on olemas ideaalmaailma plaan ja on olemas negatiivsem plaan. Tõesti loodan, et saame suvel veel ühe laagri teha, kus saaks selle raames korraldada sõprusmänge ja sügisest vaadata maailma olukorda edasi. Punktide peale mängimisele ei julge veel ehk mõelda, tahaks sõprusmängudega alustada," tõdes Tibar.