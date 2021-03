PSG staar sattus mängu ajal jälle varaste ohvriks

Julian Draxler viis pühapäevases mängus PSG 42. minutil juhtima, aga Randal Kolo Muani 59. ja Moses Simoni 71. minuti tabamused tõid külalismeeskonnale siiski 2:1 võidu. Kahe Nantes'i tabamuse vahel tuli PSG spordidirektor Leonardo väljaku äärde ja ütles peatreenerile Mauricio Pochettinole, et ta Di Maria välja vahetaks.

Avalikkuse jaoks selgus põhjus veidi hiljem - nimelt olid vargad võtnud sihikule Di Maria Neuilly-sur-Seine'is asuva kodu. Le Parisieni sõnul varastati maja ülakorruse seifist väärisasju, samal ajal oli argentiinlase pere allkorrusel, kuid ei kuulnud midagi.

Le Parisien kinnitas, et pühapäeval langes röövi ohvriks ka PSG keskkaitsja Marquinhose isa Marcos. Ajalehe sõnul sundisid vargad teda ning ta tütreid riidekappi minema, enne kui lahkusid majast ehete, sularaha ja muude väärisesemetega. Jalgpalluri abikaasa sõnul ei saanud keegi perekonnast röövi käigus vigastada.

Brasiillase enda maja üritati röövida mullu jaanuaris, kui PSG kohtus Monacoga. Tänavu jaanuari lõpus sattus röövi ohvriks ründaja Mauro Icardi, varem on vargad võtnud sihikule ka Thiago Silva ning Eric Maxim Choupo-Motingi.

Kuus aastat tagasi sõi toona Manchester Unitedis mänginud Di Maria koos perega pärast liigamängu Leicesteri vastu õhtust, kui kolm meest lõhkusid argentiinlase terrassiuksed ja üritasid majja sisse tungida. Alarmsüsteem peletas röövlid minema, Di Maria viidi koos perega hotelli.

75 miljoni euro eest Unitediga liitunud Di Maria veetis Inglismaal ainult ühe hooaja. "Kõik algas hästi, aga siis tekkisid mul klubis mõnede inimestega probleemid ja hakkasin pingile jääma. Seda juhtub jalgpallis ikka. Pärast röövi minu kodus tahtsin aga kiirelt [klubist] lahkuda: mu perekond ei tundnud end hästi ja mu tütar kannatas," rääkis argentiinlane pärast PSG-ga liitumist 2015. aasta sügisel.

29 vooruga 60 punkti kogunud tiitlikaitsja jätkab tabelis teisel kohal, sama palju punkte on ka kolmandal real oleval Lyonil. Liidriks on Lille, kellel on 63 silma.