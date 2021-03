Juba uuele rekordile mõtlev Haamer: 5.60 ei ole kindlasti mu lagi

20-aastane eestlane oli tänavu talvel ületanud 5.45, kuid Fayetteville'is sooritas ta õnnestunud esimesed katsed 5.30, 5.40 ja 5.50 peal. Kuigi viimane tähistas juba isiklikku tippmarki, siis järgnevalt sai ta kolmandal katsel üle ka 5.55-st ja 5.60-st.

"Kõrge tulemuse tingis suuresti see, et võistluse üleüldine algkõrgus oli väga kõrge. Mul ei jäänud momenti mõelda, et näiteks 5.50 oleks kõrge kõrgus," selgitas Haamer intervjuus Vikerraadiole.

"Võistlusele läksin mõttega, et kui teised hüppavad kõrgemale, pean ka ise kõrgemale hüppama. Väga oma isiklikule rekordile ei mõelnud, teadsin ka ise, et olen 5.60-ks võimeline. Võistluse üleüldine tase oli kõrge ja see sundis paremaid tulemusi sooritama."

"Olen viimastel võistlustel üritanud oma algkõrgust natuke kõrgemaks ajada, et ma sunniksin ennast kohe esimestel katsetel kokku võtma ja valmis olema. Tundub, et selline taktika töötab päris hästi," tõdes Haamer. "Praegu hüppan 14 sammu pealt, mul on veel kaks sammu varuks. Ma ei tahaks mingeid lubadusi anda, see 5.60 tuli päris järsku. Teadsin, et olen selleks võimeline, aga et see nii järsult tuli, ma väga ei oodanud."

Järgmisena võistleb Haamer 25.-27. märtsil Austinis toimuval kõrgetasemelisel kergejõustikuvõistlusel Texas Relays. "Seal on väga head võistlustingimused ja mõte oleks ka seal isiklikku rekordit parandada," sõnas Fayetteville'i võistlusega Eesti kõigi aegade siseedetabelis Erki Noolest möödunud ning teiseks kerkinud Haamer.

"See tulemus ootas juba pikemat aega sooritamist. Tean ise, kui palju mul veel potentsiaali on ja tean väga hästi, kuhu mul on võimalik areneda. 5.60 kindlasti mu lagi ei ole ja teadsin seda juba ka varem. Ausalt öeldes ei tea ise, kui kõrgele ma olen suuteline hüppama, aga näen, et mul on varu päris mitmetes aspektides. See kindlasti motiveerib tohutult ja olen väga põnevil saamaks teada, kui kõrgele ma olen suuteline hüppama," lõpetas Haamer.