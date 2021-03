Eesti takistussõitja jõudis Hispaanias 23 korral auhinnalistele kohtadele

Just Vilamouras peetakse suvel noorte Euroopa meistrivõistlused, seega oli hea hooaega alustada just seal. 20-aastane Margareth Eikner, kes treenib neljandat aastat Belgias, tegi tugevas konkurentsis oma nelja noore hobusega kuue nädala jooksul häid sõite ja tuli auhinnalistele kohtadele kokku 23 korral. Kolmel korral sai Eikner kuueaastase Olli be Goodiga teise koha, lisaks kaks neljandat kohta teiste hobustega.

"See on heaks õppimiskohaks noorhobustele, kuna nad saavad hüpata samal platsil, saavad palju enesekindlust ja see on heaks võimaluseks noorhobused uuele tasemele tuua," rääkis Eikner intervjuus ERR-ile.

Kui inimesi kummitab koroona, siis hobuste maailmas on Euroopa kümnes riigis võistlused tühistatud ülinakkava herpesviiruse tõttu. Seepärast ei pruugi lähinädalatel suuri ratsavõistlusi Euroopas enam tulla.

"Õnneks ei olnud Vilamouras ühtki hobust, kes antud viirusesse haigestus, kuid meil oli suur probleem kojutulekuks, kuna kartsime, et mõni meie hobustest võib jääda haigeks, kui peatume võõras tallis. Seega pidime sõitma Hispaaniast otse Belgiasse, mis oli väga pikk ja väsitav teekond," ütles Eikner.

Noorte meistrivõistlused peaks Portugalis toimuma juulikuus.