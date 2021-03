NHL: Detroit viskas tiitlikaitsjale kuus väravat

Väravaterohkes kohtumises skooriti juba avakolmandikul viis korda: Troy Stecher ja Dylan Larkin viisid Detroiti kahel korral juhtima, kuid Mihhal Sergatšjovi ja Steven Stamkose tabamused viigistasid seisu. Lõppsõna jäi siiski Red Wingsile, kui Anthony Mantha viis võõrustajad vaheajale 3:2 eduseisul.

Teisel kolmandikul suurendas Detroit oma edu kolmele väravale, kui skoori tegid Luke Glendening ja Robby Fabbri. Brayden Point ja Ondrej Palat suutsid küll kohtumise lõpuminutitel Tampa Bay eest vahe ühele vähendada, kuid Vladislav Namestnikov vormistas mõnikümmend sekundit enne lõpusireeni Detroiti 6:4 võidu.

Keskdivisjoni liidrina jätkab Carolina Hurricanes, kel on 26 mängust 39 punkti. Tampa Bay, kes on pidanud ühe kohtumise vähem, jääb maha ühe silmaga. Detroit Red Wings on 20 punktiga viimane ehk kaheksas.

Teised tulemused:

Boston – NY Rangers 4:0

Buffalo – Pittsburgh 2:5

Carolina – Nashville 5:1

Columbus – Florida 4:5 la.

NY Islanders – New Jersey 5:3

Philadelphia – Washington 3:5

Toronto – Winnipeg 4:3 la.

Dallas – Chicago 2:4

Calgary – Montreal 2:1