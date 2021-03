Endine Eesti jalgpallikoondise peatreener leidis uue töökoha Iisraelist

22-aastaselt mängijakarjäärile punkti pannud Goes jõudis Eestisse 2000. aastal, mil ta määrati Arno Pijpersi kõrval meeste koondise abitreeneriks. Vaid aasta hiljem valiti hollandlane ka Eesti U-21 koondise lootsaks. 2004. aastal võttis Goes kaasmaalase töö rahvuskoondise eesotsas üle ning jõudis eestlasi juhendada 29 mängus, millest võideti viis ning kaotati 18, kirjutab Soccernet.ee.

Seejärel on ta töötanud Moskva CSKA reservmeeskonna, Eindhoveni PSV noorte, Makatškala Anži ja Hollandi koondise juures. Viimased kolm aastat on Goes veetnud Utrechti akadeemias, kuid nüüd palkas mehe Iisraeli koondis. Hollandlane hakkab Loode-Aasias töötama noortekoondise spordidirektoriga ehk tema ülesanne on arendada kohalikku jalgpalli.