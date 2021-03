Naiste käsipallikoondis koguneb uue peatreeneri käe all

"Üritame keerulises olukorras võtta parima. Oleme korra üheks päevaks juba kokku saanud, aga nüüd on võimalus veidi pikemalt mängijaid jälgida. Esmaseks eesmärgiks ongi saada pilt, kuidas koondise õhkkonnas pallurite oskused välja näevad ja mida oleks vaja järele aidata," sõnas peatreener Tibar.

"Eesti meistrivõistlustel professionaale pole, seega ei kavatse me kolme päevaga liigset koormust anda. Hindame individuaalseid oskusi ning keskendume miniolukordadele. Vaatame, kuidas erinevate positsioonide koostöö kolm-kolm või neli-neli olukordades töötab," selgitas detsembris rahvuskoondise peatreeneriks nimetatud Tibar.

Eesti naiste koondis toimetas viimati tõsisemalt üle kolme aasta tagasi, mil Martin Noodla juhendamisel mängiti kaks kohtumist Soomega. Põhjanaabritele jäädi toona Tallinnas 20:29 ja 27:33 alla. Eesti parimatena viskasid neis mängudes vastavalt 12 ja 13 väravat Alina Molkova ning Maarja Treiman.

Mõlemad viimatimainitud on endiselt rivis, aga enam kui pooltel koondiseliikmetel algab sünniaasta numbriga kaks. Võistkonna kogenuimad on 31-aastane Janeli Patrail ja järgmisel nädalal kolmekümneseks saav Kerli Jõks, kes mõlemad pallinud ka välisklubides.

"Hea meel, et kogenud pallurid on projektiga innukalt kaasa tulnud. Meil on palju noori ning lisaks teevad Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma head tööd U17 koondisega. Vanemate mängijate osa on väga tähtis ja nad on valmis nii välisklubides kui ka koduliigas omandatud oskusi noortele edasi andma," rõõmustas Tibar.

"Ideaalmaailmas sooviks rohkem ühistreeninguid teha ja lähinaabritega maavõistlusi pidada. Kui olukord paraneb, siis kindlasti teeme suvel mõne pikema laagri ja sügise lähenedes mängime sõprusmänge. Ainult nii saame hinnata, kas oleme valmis ka EM-valiksarjas kaasa lööma. Pikemas perspektiivis just sinna me sihime," kinnitas Tibar.

Eesti naiste koondis treeninglaagriks: Alina Molkova (CHEV Diekirch), Merili Heinla, Heete Kuuskla, Karina Mere (kõik HC Kehra), Kerli Jõks, Teele Utsal (mõl HC Tabasalu), Darja Belokurova, Anastasija Bušina, Polina Gorbatsjova, Kim Ly Hoang, Maria Mironova, Anastasia Nikolaeva, Karina Paju, Janeli Patrail, Mari Pihelgas, Angelika Šalk, Maarja Treiman, Jekaterina Tšerneštšuk, Linda Veski, Anastassia Volkova (kõik SK Reval-Sport) ja Keili Kadak (SK Tapa). Peatreener Taavi Tibar, treener Merit Moro, treener-mentor Ella Kungurtseva.