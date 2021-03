Laskesuusatamise MK-etapil Tšehhis Nove Mestos on reedel kavas hooaja eelviimane naiste 7,5 km sprindisõit. Võistluse otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.20.

Selle hooaja sprindisõite on domineerinud norralannast MK-sarja üldliider Tiril Eckhoff, kes on triumfeerinud koguni viiel viimasel sprindidistantsil, seal hulgas Pokljuka MM-il. Kaks korda saatis hooaja algul edu rootslannat Hanna Öbergi, korra võidutses valgevenelanna Dzinara Alimbekava.

Sprindisõidus on ühtekokku starti oodata 104 sportlast, nende seas neli eestlannat. Johanna Talihärm stardib numbri alt viis, talle järgnevad Regina Oja (56), Kadri Lehtla (58) ja Tuuli Tomingas (91).