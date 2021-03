Laskesuusatamise MK-etapil Tšehhis Nove Mestos pälvis naiste 7,5 km sprindisõidus esikoha norralanna Tiril Eckhoff, kes on sel hooajal võitnud juba 11 MK-etappi. Ühtlasi oli see norralanna jaoks kuues järjestikune sprindi MK-etapivõit.

Eckhoff eksis korra teises tiirus ning pälvis esikoha ajaga 18.11,1. Teise koha sai puhtalt lasknud sakslanna Denise Hermann, kaotades võitjale 6,1 sekundiga ning kolmanda koha samuti tiirudes eksimatult tegutsenud Dorothea Wierer (+10,5).

Esikümnesse mahtusid veel sakslanna Franziska Preuss (1; +17,3), ukrainlanna Julia Džõma (0; +30,5), valgevenelanna Dzinara Alimbekava (1; +31,4), rootslanna Elvira Öberg (0; +36,1), ameeriklanna Susan Dunklee (0; +37,2), austerlanna Julia Schwaiger (0; +38,1) ja tšehhitar Lucie Charvatova (1; +39,7).

Johanna Talihärm eksis korra esimeses ja kaks korda teises tiirus. Kaotust võitjale kogunes 1.59,9, mis andis 61. koha. Regina Oja pidi mõlema tiiru järel käima ühel trahviringil ning sai 68. koha, kaotades võitjale 2.12,9. Kadri Lehtla eksis korra püstitiirus ning pälvis 79. koha (+2.34,1). Tuuli Tomingas starti ei läinud.

See tähendab, et laupäevastes jälitussõitudes pole stardis ühtki eestlast.

Enne võistlust: Selle hooaja sprindisõite on domineerinud norralannast MK-sarja üldliider Tiril Eckhoff, kes on triumfeerinud koguni viiel viimasel sprindidistantsil, seal hulgas Pokljuka MM-il. Kaks korda saatis hooaja algul edu rootslannat Hanna Öbergi, korra võidutses valgevenelanna Dzinara Alimbekava.

Sprindisõidus on ühtekokku starti oodata 104 sportlast, nende seas neli eestlannat. Johanna Talihärm stardib numbri alt viis, talle järgnevad Regina Oja (56), Kadri Lehtla (58) ja Tuuli Tomingas (91).