U-19 jalgpallikoondis sai teada vastased valikturniiril

Naiskonnad sihivad esikohta, mis tõstaks nad teise ringi mängudeks A-liigasse, sügisel 19.–25. oktoobrini.

Esimest korda mängib neidude koondis muudetud võistlussüsteemi alusel. Muudetud võistlussüsteem sarnaneb meeste koondise UEFA Rahvuste liigaga. Avahooajal jagatakse riigid vastavalt edetabelile A- ja B-liigasse ning peetakse miniturniire. B-liiga alagrupivõitjad pääsevad teiseks ringiks A-liigasse ning A-liiga alagruppide viimaste kohtade omanikud võtavad ette vastupidise teekonna. Eesti esimene alagrupp on B-liigas.

Teises ringis peetakse taas miniturniire nii A- kui ka B-liigas, kuid kõrgemal tasandil on mängus pääsmed finaalturniirile, mis tähendab, et teise ringi miniturniirid asendavad senist eliitringi. Samuti on teises ringis tähtis hea koht B-liigas, sest alagruppide võitjad pääsevad järgneva hooaja valikturniiriks aste kõrgemale, kui vahetavad taaskord kohad A-liiga nõrgematega.

Uue formaadiga soovitakse võistkondadele tagada ühtlasema tasemega kohtumisi, kui kõik koondised mängivad sarnase asetusega riikide vastu. Lisaks tagatakse naiskondadele suurem arv rahvusvahelisi kohtumisi, kui varasemalt minimaalselt toimunud kolme kohtumise asemel peetakse sõltuvalt alagruppide suurusest vähemalt viis või kuus mängu.

U-19 vanuseklassi EM-finaalturniiri võõrustajaks 2022. aastal on Tšehhi.