Eesti saalijalgpallikohtunikud olid ametis EM-valikmängul

Naabrite vahel toimunud valikmängu kallutas lõpuks enda kasuks Gruusia 3:2. Avapoolajal 2:0 juhtima läinud Gruusia läks vaheajale üheväravalises eduseisus ning teise poolaja esimesel minutil oli täpne kodumeeskond, kes tõi tabloole viigiseisu. Gruusiale tõi võidu 23. minuti alguses löödud tabamus, vahendab Jalgpall.ee.

Gruusia on Venemaa järel oma valikgrupis teisel kohal. Neljast mängust maksimaalsed 12 punkti noppinud Venemaa on lähedal alagrupivõidule, sest kaks vooru enne lõppu jääb Gruusia neist maha viie punktiga. Prantsusmaa on kahe punktiga kolmas ning Armeenia ühe viigipunktiga neljas.

Ošomkovi ja Jakobsoni abistasid kohalikud mehed, sest kolmas kohtunik oli Mihran Kudoyan (Armeenia) ja ajamõõtjaks Gevorg Yeghoyan (Armeenia). Kohtunike tegevust hindas Silvo Borošak (Sloveenia).