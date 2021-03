Pettunud Miller-Uibo ei hakka Tokyos ilmselt kahte kulda püüdma

26-aastane jooksukuulsus on keskendunud 200 ja 400 meetri jooksule, kuid Tokyo mängudel on väga raske mõlemast alast osa võtta, sest tõenäoliselt tuleks teha kahel päeval järjest kaks starti.

2. augustile on planeeritud naiste 200 meetri eeljooksud ja poolfinaalid ning järgmisele päevale finaal. Lisaks on 3. augustil kavas ka 400 meetri eeljooksud.

Bahama olümpiakomitee esitas rahvusvahelisele kergejõustikuliidule palve ajakava ümber vaadata, aga sai eitava vastuse.

"Sama palju, kui soovisin esimest tiitlit 200 meetris, tahtsin ka vana tiitlit kaitsta," lausus Rio de Janeiro olümpiamängudel 400 meetris kullale tulnud Miller-Uibo väljaandele The Times. "Meestel on šanss, sest nende alad ei kattu ja me palusime kõigest šanssi duubliks."

Meeste ajakava 200 ja 400 meetri distantsidel on tõesti pisut hõredam. Nii oleks neil vaid üks päev, kus toimub kaks jooksu - 3. augustil 200 meetri eeljooksud ja poolfinaalid. Samuti on meestel 400 meetri poolfinaalide ja finaali vahel kaks päeva, naistel vaid üks.

Eesti mitmevõistleja Maicel Uibo abikaasa on enam-vähem kindel, et loobub 400 meetrist ja keskendub lühemale distantsile, kus suurimaks konkurendiks on eeldatavalt britt Dina Asher-Smith. "Ta on suurepärane võistleja. Ma arvan, et toome üksteisest parima välja," lisas Miller-Uibo.

Miller-Uibo 200 meetri rekord on tunamullu Zürichis joostud 21,74, millest pole viimase viie aasta jooksul keegi kiirem olnud. Asher-Smithi isiklik rekord on 21,88.

Ühtedel mängudel on nii 200 kui ka 400 meetri jooksu varem võitnud Michael Johnson, Marie-Jose Perec ja Valerie Brisco-Hooks.