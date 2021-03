Vanameister Federer naasis enam kui aastaselt võistluspausilt

Mullu kahel põlveoperatsioonil käinud ja seetõttu palliplatsilt pikalt kõrvale jäänud endine maailma esireket Federer (ATP 6.) alistas Evansi (ATP 28.) kaks tundi ja 28 minutit väldanud matšis 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.

39-aastane šveitslane, kelle eelmine mäng jääb 2020. aasta jaanuarisse, servis matši jooksul 13 ässa, tegemata ühtki topeltviga. Kolmandas setis teise matšpalliga edasipääsu lunastanud Federer mängib järgmisena grusiini Nikoloz Basilashviliga (ATP 42.).

Don't call it a comeback, been here for years @rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3