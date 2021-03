Üpruse kaksikduublist jäi Oaklandsi jaoks võidust napilt väheks

Üprus alustas naiskonna esiviisikus ja kogus ligi 25 minutiga 17 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 3/9, vabavisked 2/2), kümme lauapalli (neist kaks ründelauast), ühe resultatiivse söödu ja kaks pallikaotust, kirjutab Korvpall24.ee.

Üprus on senise kaheksa liigamänguga kogunud keskmiselt 24 minutit, 11,9 punkti, 5,1 lauapalli ja 1,1 resultatiivset söötu. Eestlanna visketabavus kahestel on olnud 30,2%, kolmestel 40,5% (keskmiselt 2,1 tabamust mängus) ja vabavisetel 94,7%.

Liigatabelis on naiskonnad väga erineva arvu kohtumisi kirja saanud ning see number kõigub suisa kolme ja 11 vahel. Oaklands Wolvesi saldo on hetkel kaks võitu ja kuus kaotust.

