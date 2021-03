Viimastel sekunditel kaotanud Treieri koduklubi tehti ka rahast lagedaks

Sündmuse tegi avalikuks Sassari keskmängija Miro Bilan, kes kirjutas sotsiaalmeedias üsna kurja sõnumi, ironiseerides kohaliku klubi ja spordihalli turvameetmete üle, vahendab Korvpall24.ee.

"Suurepärane organisatsioon ja külalislahkus siin Nymburkis, Tšehhimaal. Meistrite liiga mängu ajal murdis keegi meie riietusruumi ja sõna otseses mõttes tegi lahti kõik meie kotid ja jopetaskud ning varastas ära kogu sularaha. Naljakas on, et viirusepiirangute tõttu on siin riigis kõik suletud ja ei tohi kuskile minna. Kokku oli spordihalli lubatud heal juhul 60 inimest ja ikkagi sai selline s*tt juhtuda. Head õhtut!" seisis horvaadi postituses.

