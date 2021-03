NHL: Heas hoos Winnipeg alistas põhjadivisjoni liidri

Jäähokiliigas NHL alistas Winnipeg Jets võõral jääl Toronto Maple Leafsi tulemusega 4:3. Põhjadivisjoni liidri jaoks oli see kolmandaks kaotuseks järjest.

Winnipeg on võitnud nüüd viimasest üheksast kohtumisest seitse ning tõusnud selle seeriaga põhjadivisjonis Toronto selja taha teisele kohale. Winnipegi väravate autoriteks olid Josh Morrissey, Kyle Connor, Mason Appleton ja Andrew Copp. Väravavaht Connor Hellebuyck tegi 36 edukat tõrjet.

Toronto ridades olid resultatiivsed kahel korral Auston Matthews ja korra Zach Hyman. Ühtlasi juhib Matthews parimate skoorijate hooaja tabelit 20 väravaga. See tähendab, et oma esimese viie NHL-i aasta jooksul on ameeriklane olnud igal hooajal täpne vähemalt 20 korral.

Põhjadivisjoni tabelis on Torontol kirjas 38 punkti, Winnipegil aga 33.

Teised tulemused: Pittsburgh - NY Rangers 4:2; Carolina - Nashville 3:2; Columbus - Florida 2:4; NY Islanders - Boston 2:1 (la); Philadelphia - Buffalo 5:4 (la) Toronto - Winnipeg 3:4; Washington - New Jersey 5:4; Detroit - Tampa Bay 3:4; Dallas - Chicago 6:1.