Tallinna Legion hankis välismaalt viimaseid lisajõude

Puurilukkude osakonnas oli Legionil tänaseni valikus kaks meest - Pavel Londak ja Artjom Levizi. Lisaks jõuti juba varem kokkuleppele ka Rene Meriloga, kes aga treeningkohtumises vigastada sai ning ikkagi Legionis ei jätka, kirjutab Soccernet.ee.

"Selleks, et hooaeg läheks hästi, on meeskonda kindlasti vaja kolme väravavahti," teatas meeskonna peatreener Deniss Belov kindlalt. "Seda, kas ta (Ivans Baturins - toim.) saab olema kolmas või teine väravavaht, näitab aeg. Esiväravavaht on kindel, see on Pavel Londak, aga teistele kohtadele on praegu konkurents."