Võidulainel jätkav Inter kasvatas edu kuuele punktile

Itaalia jalgpalli meistrivõistluste liider Milano Inter kasvatas esmaspäeval edu lähima jälitaja ees kuuele punktile, alistades Atalanta 1:0.

Kohtumist võõrustanud Interi võiduvärava lõi 54. mänguminutil Milan Skriniar, realiseerides Alessandro Bastoni söödu.

Seitsmenda järjestikuse võidu noppinud Inter on kogunud 26 mänguga 62 punkti. Suurrivaal AC Milan on 56 silmaga teine, ühe mängu vähem pidanud tiitlikaitsja Juventus on 52 punktiga kolmas.