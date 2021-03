Noormeeste U-17 võrkpallikoondis sõidab turniirile Gruusiasse

Eesti kuulub A-alagruppi koos Valgevene, Ukraina, Gruusia ja Armeeniaga. Turniiri esimene mäng peetakse 10. märtsil Armeenia vastu. Koroonapiirangute tõttu pole koondis saanud tavapäraselt treenida, ent peatreener Rando Ringmets tunneb heameelt sellegi üle, et üldse mängida saab, vahendab volley.ee.

"Võtsime koondise varem kokku kui tavaliselt, aga eks see treenimine on väga lünklik olnud. Üle-eelmine nädal saime nädal aega treenida, aga puudujaid oli palju – kes isolatsioonis, kes koroonapositiivne. Täiskoosseisus pole väga ammu saanud trenni teha. Viimasel nädalal võtsime riski, et saaks kindlasti minna, ja tegime nii, et kõik treenivad eraldi. See maandab riski juhul, kui keegi oleks positiivne ja seeläbi tuleks võistkonnast veel lähikontaktseid," kirjeldas juhendaja keerulist olukorda. Laupäeval tehti viimased koroonatestid ja pühapäeval ühistreening.

Eesmärke on sellises olukorras arusaadavalt keeruline seada. "Toimunud pole ka ühtki Balti matši, seega pole saanud end kellegagi võrrelda," tõdeb Ringmets. Miinimumeesmärgina tahaks juhendaja alagrupis lõpuks eespool olla Armeeniast ja Gruusiast. "Kolmandad olles peaks saama teise ringi. Ukraina ja Valgevene on traditsioonilselt tugevamad koondised, aga eks kõik olemeb sellest, milline on konkreetne aastakäik."

Kuigi koosseisus on kadusid, on peatreeneril piisavalt mängijaid. "Mõned "teravamad pliiatsid" meil ikka on, kellega annab madistada. Nii õhuke meie koosseis pole, et mõne puudujaga kõik kokku kukuks. Kokkuvõttes tuleb tunda rõõmu selle üle, et üldse mängida saab. See koondis pole ju üldse saanud selliseid kogemusi," lisas Ringmets positiivsel noodil.

Koondise koosseis: Andris Vahula, Mati Juus, Kristjan Unt, Tristan Täht, Tristan Urb, Marcos Toompuu, Sten-Markus Taasväli, Hendrik Kose, Ranel Rahuoja, Paul Mihkel Maasal, Aleksander Sarapuu, Ralf Aros.

Peatreener Rando Ringmets, abitreener Marko Vantsi, mänedžer Laura Rogenbaum. Kaasa sõidab ka üks Eesti kohtunik – Marek Vitsur.

Eesti koondise ajakava (Eesti aeg):

10.03 kell 13.00 Armeenia – Eesti

11.03 kell 8.00 Eesti – Valgevene

12.03 kell 10.30 Ukraina – Eesti

13.03 kell 13.00 Eesti – Gruusia

Lisaks on hiljem sel nädalal võistlustules neidude U-16 koondis, kes mängib EEVZA turniiril Lätis.