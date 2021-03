"Spordipühapäevas" tuleb juttu suusaalade MM-ist, kergejõustikust ja vutist

Oberstdorfis lõppevad 42. suusaalade maailmameistrivõistlused. Koroonaviirusest need puutumata ei jäänud, teine märksõna oli palavus. Kuidas hinnata noortest sportlastest koosnenud Eesti koondise etteastet? Saate külaline on kogenud suusatreener Kalju Ojaste.

Erinevate kergejõustikualade tegijad kogunesid poolteise aasta järel taas rahvusvaheliseks tiitlivõistluseks. Ka Torunis Eestit esindanud seltskonna parimad päevad peaksid olema ees.

Ja superkarikafinaaliga läks lahti kodune hooaeg tippjalgpallis. Enne meistrivõistluste algust on kohalikud eksperdid eeldatavate jõujoonte osas vägagi üksmeelsel arvamusel. Milline see arvamus on, selgitab jalgpalliportaali Soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvela.

"Spordipühapäev" alustab Vikerraadios pühapäeval, 7. märtsil kell 18.15. Saatejuht on Johannes Vedru.